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İplik atölyesinde yangın

Gaziantep'te bir iplik atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

30.09.2019 22:04
Gaziantep'te bir iplik atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi 1. Sanayi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iplik atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İpliklerin alev alması sonucu çevreye yoğun duman yayılırken, dumandan hafif etkilenen iki itfaiye eri hastanede tedavi altına alındı.
Ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangında yaklaşık 20 ton iplik zarar gördü.
İtfaiye ekipleri ısı geçirmeyen alüminyum kaplı özel kıyafetle atölyedeki soğutma çalışmasını sürdürüyor.
İplik atölyesinde yangın

Gaziantep, Şahinbey, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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