İplik Boyama Bobinlerinde Lider Firma: Plaster

Bursa'da kurulan 40 yıllık köklü geçmişiyle sektörünün öncü firması olmayı başarmış Plaster Plastik ve Tekstil'in firma ortakları Banu Ergün ve Ebru Gürer gelecekte yapmak istedikleri projeleri bir bir anlattı.

Plaster Plastik ve Tekstil firma ortağı Banu Ergün, "Bursa'da 40 yıllık geçmişi olan ve sektöründe lider olmak için mücadele eden bir firmayız. Aile büyüğümüzden 2015 yılında bayrağı biz devraldık ve şuan çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

"MÜŞTERİNİN MÜŞTERİNİN İSTEĞİNE GÖRE ÜRETİM"

Plaster Plastik ve Tekstil'in diğer ortağı Ebru Gürer, "Bizim ürünlerimizi genelde iplik boyama, aktarma ve katlama ürünleri olarak ayrıştırıyoruz. Firmalara böyle bobinler yapıyoruz. Bobinler iplikler için üretiliyor. Boyamada etkin şekilde kullanılıyor. Bükümde aktarma ve katlamada kullanılıyor. Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda bizde onlara hizmet sunmanın gayreti içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

"KALİTEDEN ASLA TAVİZ YOK"

Firma ortağı Banu Ergün, "Bursa'da çok köklü bir firmayız. Kaliteden asla ödün vermiyoruz. Bu politikamız sayesinde müşterilerimiz tercihlerini bizden yana kullanıyor. Ürünlerimizi Türkiye'nin her noktasına ulaştırmanın çabası içerisindeyiz." diye konuştu.

"HEDEFE EMİN ADIMLARLA GİDİYORUZ"

Firma ortağı Ebru Gürer, "Biz şu anda iç piyasaya hitap ediyoruz. Dış piyasaya da açılmak istiyoruz. Daha farklı ürünlerle, daha farklı çeşitlerle kendimizi daha da geliştirerek temellerimizi sağlamlaştırmak ve gelecek için emin adımlar atmak istiyoruz. Müşterilerimiz yüksek kalitede ve verimli ürün almak istiyorlarsa bizi ve ürünlerimizi web sitemiz üzerinden kolaylıkla inceleyebilirler." diye konuştu.