Haberler » 3. Sayfa » İplik fabrikasında yangın

İplik fabrikasında yangın

İplik fabrikasında yangın 2 ay önce üretime başlayan fabrikada yaklaşık 500-600 bin lira zararın olduğu tahmin ediliyorKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 2 ay önce üretime başlayan iplik fabrikasında yangın çıktı.

13.10.2019 16:06
İplik fabrikasında yangın
2 ay önce üretime başlayan fabrikada yaklaşık 500-600 bin lira zararın olduğu tahmin ediliyor
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 2 ay önce üretime başlayan iplik fabrikasında yangın çıktı.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesindeki yabancı uyruklu Naji Sultan'a ait bir iplik fabrikasında yaşandı. Fabrikanın elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında çok miktarda iplik ruloları ve makineler yanarak zarar gördü.
Yangın sonrası fabrikada yaklaşık 500-600 bin lira zararın olduğu tahmin edilirken can kaybı yaşanmadı. 2 ay önce üretime başladığı öğrenilen iplik fabrikasındaki yangın sonrası soruşturma başlatıldı
İplik fabrikasında yangın

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:34 Yüksek gerilim hattına atılan kabloyu almak isterken elektriğe kapıldı
17:30 Fırat'ın Doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah...
17:26 Fatih'te bir kişi 'beni öldürecekler' diyerek kendini lokantaya ve markete kitledi
17:25 Akçakale'de Tel Abyad coşkusu
17:15 Kalp krizi geçiren taraftara ilk müdahaleyi tribünde bulunan doktor yaptı
17:12 Tel Abyad kontrol altına alındı
16:43 Arı kovanlarının içine gizlenmiş, 152 kilo eroin ele geçirildi
13.10.2019 17:47:32