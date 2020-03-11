İpliklerden 3 boyutlu resim yapıyor
İpliklerden 3 boyutlu resim yapıyor Yağlı boya ve baskı tabloların yerini iplikten yapılan resimler aldı Bu resimleri görenler iplikten yapıldığına inanamıyor Bursa'da bir tekstil firması, renkli ipliklerden 3 boyutlu hissi veren tablolar yapıyor.
11.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:03
İpliklerden 3 boyutlu resim yapıyorYağlı boya ve baskı tabloların yerini iplikten yapılan resimler aldıBu resimleri görenler iplikten yapıldığına inanamıyor
BURSA - Bursa 'da bir tekstil firması, renkli ipliklerden 3 boyutlu hissi veren tablolar yapıyor.Artık yağlı boya tabloların yerini renkli ipliklerden yapılan kumaş tablolar aldı. Bir tekstil firması, manzara, şehir ve insan resimlerini renkli ipliklerle dokuyarak kumaşın üstüne işliyor. Renkli ipliklerden yapılan tablolar gerçeğinden ayırt edilemiyor. Vatandaşlar daha kaliteli ve göze hoş gelen iplikten yapılan kumaş tabloları çerçeveleterek evlerine asıyor. Özellikle farklı şehirlerden gelen kadınlar kumaş tablolara büyük ilgi gösteriyor. Kumaş resimler büyüklüğüne ve kalitesine göre 40 ila bin lira arasında fiyatlarla satılıyor.İplikten resim üreten tekstil firmasının sorumlusu Ayhan Özgür, "Biz dokuma tablolar üretiyoruz. Bu tabloların tasarım ve desenlerini biz yapıyoruz. Biz kumaşa işleyeceğimiz deseni önce bilgisayarda tasarlıyoruz. Sonra örgülendirme aşamasına geçiriyoruz. 12 renk iplikten farklı farklı örgüler üreterek skalayı genişletiyoruz. Sonra dokuma makinelerinde istediğimiz resmi kumaşa işliyoruz. Talebe göre her tarzda üretim yapmaktayız. Ürünlerimizi alanlar evlerinin duvarlarını süslüyor ya da hediyelik alıyor. Eskiden insanlar evlerinin duvarlarına yağlı boya ve dijital baskı tablolar asıyordu. Artık bu alışkanlıklarını değiştirdik. Bizim tablolarımız görenlere çok ilginç geliyor. İlk başta dijital baskı sanıyorlar, dokunduktan sonra kumaş olduğunu anlıyorlar. Bunu nasıl yaptınız diye inanamıyorlar. Farklı şehirlerden almak için gelen çok oluyor. Tabloların fiyatı 50 liradan başlayıp bin liraya kadar çıkıyor" dedi.
BURSA - Bursa 'da bir tekstil firması, renkli ipliklerden 3 boyutlu hissi veren tablolar yapıyor.Artık yağlı boya tabloların yerini renkli ipliklerden yapılan kumaş tablolar aldı. Bir tekstil firması, manzara, şehir ve insan resimlerini renkli ipliklerle dokuyarak kumaşın üstüne işliyor. Renkli ipliklerden yapılan tablolar gerçeğinden ayırt edilemiyor. Vatandaşlar daha kaliteli ve göze hoş gelen iplikten yapılan kumaş tabloları çerçeveleterek evlerine asıyor. Özellikle farklı şehirlerden gelen kadınlar kumaş tablolara büyük ilgi gösteriyor. Kumaş resimler büyüklüğüne ve kalitesine göre 40 ila bin lira arasında fiyatlarla satılıyor.İplikten resim üreten tekstil firmasının sorumlusu Ayhan Özgür, "Biz dokuma tablolar üretiyoruz. Bu tabloların tasarım ve desenlerini biz yapıyoruz. Biz kumaşa işleyeceğimiz deseni önce bilgisayarda tasarlıyoruz. Sonra örgülendirme aşamasına geçiriyoruz. 12 renk iplikten farklı farklı örgüler üreterek skalayı genişletiyoruz. Sonra dokuma makinelerinde istediğimiz resmi kumaşa işliyoruz. Talebe göre her tarzda üretim yapmaktayız. Ürünlerimizi alanlar evlerinin duvarlarını süslüyor ya da hediyelik alıyor. Eskiden insanlar evlerinin duvarlarına yağlı boya ve dijital baskı tablolar asıyordu. Artık bu alışkanlıklarını değiştirdik. Bizim tablolarımız görenlere çok ilginç geliyor. İlk başta dijital baskı sanıyorlar, dokunduktan sonra kumaş olduğunu anlıyorlar. Bunu nasıl yaptınız diye inanamıyorlar. Farklı şehirlerden almak için gelen çok oluyor. Tabloların fiyatı 50 liradan başlayıp bin liraya kadar çıkıyor" dedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :İpliklerden 3 boyutlu resim yapıyor
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