"İplikten Çözülenler" Sergisine Özel Tasarımlar İstanbul Modern Mağaza'da

İstanbul Modern'deki "İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar" sergisine özel hediye seçenekleri İstanbul Modern Mağaza'da sizleri bekliyor.

"Kadınİşi" çantalar

İstanbul Modern Mağaza, Türkiye'nin çeşitli yörelerinden bir çok kadının el işlerini, yerel motifleri, kumaşları sanat ürünlerine dönüştürmesine olanak veren Turquoise Tassel platformunun tasarım ürünlerini sanatseverlerin beğenisine sunuyor, 'Kadınİşi' motif ve püskülle süslenmiş, farklı malzemeler kullanılarak tasarlanan çantalar sergi kapsamında müze mağazasında yer alıyor.

"İplikten Çözülenler" sergisinde izleyiciyle buluşan Servet Koçyiğit'in "Uçlar", Eva Meyer ve Eran Schaerf'in "Alışıldığı Gibi. Dekor Parçası (Video kurgusu için şema)" yapıtından esinlenerek tasarlanan çantalar da İstanbul Modern Mağaza'da ziyaretçilerle buluşuyor.

Sergi kataloğu

Sergiye özel olarak Türkçe ve İngilizce hazırlanan katalogda, "İplikten Çözülenler"deki yapıtların görsellerine eşlik eden, küratörlerin serginin kavramsal çerçevesini kaleme aldığı yazıların yanı sıra sanatçılarla ve sanatçılar üzerine yapılmış kapsamlı söyleşilere yer veriliyor.

Kaynak: Bültenler