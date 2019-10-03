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İpsala'da 335 kilogram uyuşturucu yakalandı

İpsala'da 335 kilogram uyuşturucu yakalandıEDİRNE - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 335 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

03.10.2019 12:05
İpsala'da 335 kilogram uyuşturucu yakalandı
EDİRNE - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 335 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen risk analizi neticesinde İpsala Gümrük Kapısı'na Yunanistan'dan gelen bir tır aracı şüpheli bulundu.
X-ray taraması gerçekleştirilen tırın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar bulunduğu tespit edildi. Araç arama hangarına alınarak, şüpheli yoğunlukların gözlendiği bölümlerde, ayrıntılı inceleme başlatıldı. Narkotik dedektör köpekler eşliğinde yapılan incelemelerde, aracın dorsesinin ön duvarı arkasında özel olarak oluşturulmuş gizli bir bölme bulunduğu saptandı. Söz konusu gizli bölme içerisinde iri hacimli 64 paket tespit edildi. Paketlerin içerisindeki maddeden alınan numunelerin uyuşturucu test cihazında gerçekleştirilen analizinde esrar olduğu belirlendi.
Ele geçirilen 335 kilogram ağırlığındaki esrarın piyasa değerinin yaklaşık 8,5 milyon lira olduğu anlaşıldı. Konuya ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.
İpsala'da 335 kilogram uyuşturucu yakalandı

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İpsala Gümrük Kapısı, İpsala, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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