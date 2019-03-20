İpsala'da 350 Bin TL Değerinde Kaçak Cep Telefonu ve Aksesuarı Yakalandı

Kaynak: İHA

Edirne'nin İpsala ilçesinde, toplam 350 bin TL değerinde kaçak cep telefonu ve aksesuarı yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesinde S.D. yönetimindeki araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrolde M.Y'nin yolcu olarak bulunduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramada yurda kaçak yollarla sokulmak istenen piyasa değeri toplam 350 bin TL olan 202 adet cep telefonu, bin 127 adet şarj aleti, bin 193 adet şarj kablosu, 717 adet kulaklık, 70 adet kırılmaz cam ekran koruyucu ve 519 adet cep telefonu kılıfı ele geçirildi.Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı. - EDİRNE