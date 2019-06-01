İpsala'da kilometrelerce 'tatilci' kuyruğu (2)

TEPKİ GÖSTERDİLER

İpsala Sınır Kapısı'nda saatlerce kuyrukta bekleyen tatilciler, bu duruma tepki göstirdi. Ramazan Bayramı tatilini Yunanistan ve Balkan ülkelerinden geçirmek için İpsala Sınır Kapısı'na gelen Neriman Yanmaz, "Yunanistan'dan geçip Balkan ülkelerine gitmek istiyoruz. 4,5 saatten bu yana burada bekliyoruz. Bize tadilat nedeniyle kuyruğun olduğunu söylüyorlar ama bayramın tarihini biliyorlar, bunu erteleyebilirlerdi" dedi.

Hayrettin Duman ise yaklaşık 5 saatir kuyrukta beklediğini belirterek, "Bize kimse neden burada beklediğimizi söylemiyor. Yunanistan'ın işi yavaşlattığını söyleyen var, tadilat diyen var ama olan bize oluyor" diye konuştu. Bayram tatilini Yunanistan'da geçirmek isteyen Mustafa Kirazlı da "Yaklaşık 5 saattir burada sıranın bize gelmesini bekliyoruz. Çoluk çocuk perişan olduk. Bayram tatilni kuyruklarda bekleyerek geçirmek istemiyoruz. Yetkililer buna bir çare bulsun" ifadelerini kullandı.

İpsala Sınır Kapısı'nda uzayan kuyruklar nedeniyle polis gelen araçları Pazarkule ve Kapıkule sınır kapılarına yönlendiriyor. İpsala Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu 5 kilometreyi geçti. Türk yetkililer kuyruğun Yunan tarafının yavaş çalışmasından kaynaklandığını belirtti.

Kaynak: DHA