Haberler » Güncel » İpsala'da TIR'da 177 kilo esrar ele geçirildi - Haber

İpsala'da TIR'da 177 kilo esrar ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giren TIR'ın dorsesindeki tahta çıtaların içinde 177 kilo esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

09.01.2020 11:11 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:11İpsala'da TIR'da 177 kilo esrar ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giren TIR'ın dorsesindeki tahta çıtaların içinde 177 kilo esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Yunanistan'dan gelen yabancı plakalı TIR riskli olarak değerlendirilerek x-ray taramasına sevk edildi. A4 kağıdı cinsi eşya yüklü olduğu belirtilen TIR'da yapılan taramada şüpheli yoğunluğa rastlandı. TIR, detaylı kontroller için arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeklerin tepki verdiği dorsedeki 64 adet tahta çıta yerinden söküldü. Yapılan incelemede, çıtaların içlerinin oyularak gizli bölmelerin oluşturulduğu, bu bölmelerin içine her çıtada 5'er paket olmak üzere toplam 320 paket yerleştirildiği tespit edildi. Paketlerde bulunan maddenin esrar olduğu saptandı. Ele geçirilen 177 kilo esrarın piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon 600 bin lira olduğu belirtildi. Olayla ilgili TIR sürücüsü gözaltına alındı.



İpsala Gümrük Kapısı, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:42  Yahşihan'da jandarmadan "Güven Masası" uygulaması - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
11:40  200 yıllık tarihi han, kadın girişimciler tarafından yönetiliyor - Haber
11:40  "Türkiye'nin bölge ile ilgili projelerde söz hakkı vardır" - Haber
11:36  Beyoğlu Kaymakamlığı: "Tedbir amacıyla çevredeki bir bina tahliye edildi" - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
00:48  Amerikalıların yüzde 71'i İran ile birkaç yıl içinde savaş çıkabileceğini düşünüyor - Haber
00:00  Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Haber
9.01.2020 11:49:42