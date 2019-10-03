Haberler » Güncel » Haber

İpsala'da tır'da 335 kilo esrar ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Edirne İpsala Sınır Kapısı'nda şüpheli bulunan TIR'da yapılan aramada 335 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

03.10.2019 11:11İpsala'da tır'da 335 kilo esrar ele geçirildi
TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Edirne İpsala Sınır Kapısı'nda şüpheli bulunan TIR'da yapılan aramada 335 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İpsala Gümrük Kapısı'na Yunanistan'dan gelen TIR'ı şüpheli buldu. X-ray taraması gerçekleştirilen TIR'ın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar tespit edildi. TIR, arama hangarına alınarak, şüpheli yoğunlukların gözlendiği bölümlerde, ayrıntılı inceleme yapıldı. Narkotik dedektör köpekler eşliğinde gerçekleştirilen incelemelerde, aracın dorsesinin ön duvarı arkasında özel olarak oluşturulmuş gizli bir bölme bulunduğu saptandı. Gizli bölmede iri hacimli 64 paket tespit edildi. Paketlerin içindeki maddeden alınan numunelerin esrar olduğu belirlendi. Ele geçirilen 335 kilo ağırlığındaki esrarın piyasa değerinin yaklaşık 8,5 milyon lira olduğu belirtildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



İpsala, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:03 Uzun, "Sıcak asfaltın 40 kilometresini bitirmiş bulunmaktayız"
19:03 Motosiklet üzerinden silahlı saldırı kamerada
19:03 İpek böceği yetiştiren 800 çiftçiye destek
19:02 Aracına sahte basın kartları koyan kişi hakkında işlem yapıldı
19:01 Genç kız, babasının traktörüyle iş yerine girdi
19:00 Bursa'da uyuşturucu operasyonu 27 gözaltı
19:00 Afyonkarahisar tünelde araç yangınına müdahale tatbikatı