İpsala'dan Şehitler Abidesi'ne Yürüdü

SERGEN SEZGİN - Edirne
'nin İpsala
ilçesinden şehitler anısına yola çıkan 31 yaşındaki Yılmaz Bayraktar, yürüyerek Çanakkale
'ye geldi.
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehitlerin anısına memleketi olan İpsala'dan cumartesi günü tek başına yola çıkan Bayraktar, yaklaşık 170 kilometreyi yaya olarak katederek Şehitler Abidesi'ne ulaştı.
Burada şehitler için dua eden Bayraktar, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Çanakkale'den ayrıldı.
"Bu topraklarda yürümek çok duygu yüklüydü"
Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İpsala Sınır Kapısı'ndan cumartesi günü saat 08.00'de yola çıktığını belirterek, "Geceleri akaryakıt istasyonu
ve uygun gördüğüm noktalarda konaklayıp, gün ışığıyla beraber yürüyüşüme devam ettim." dedi.
Yürüyüşün amacının şehitleri ve gazileri anmak olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:
"Binlerce şehit verdiğimiz bu topraklarda yürümek çok duygu yüklüydü. Sırtımda çantamı görenler durup bir ihtiyacım olup olmadığını soruyorlar. Emniyet ve jandarma güçleri de sağ olsunlar yardım etmek istediler ama ben yürümek istedim. Yürüyüşümün amacını öğrenenlerden destek gördüm. Çok yoruldum ama değdi. Bu yürüyüşü geleneksel hale getirmek istiyorum. Geçen yıl da yürümüştüm. Önümüzdeki senelerde tek başıma değil 5-10 kişiyle buraları yürümek istiyorum."
Edirne, Çanakkale, İpsala, Güncel
Kaynak: AA