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İpsala Gümrük Kapısı'nda 177 kilo esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'nda bir tırın dorsesinde toplam 177 kilogram esrar ele geçirildi.

09.01.2020 10:55 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:55İpsala Gümrük Kapısı'nda 177 kilo esrar ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gümrük Kapısı'nda bir tırın dorsesinde toplam 177 kilogram esrar ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığınca yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gümrük kapısına gelen araçlar risk analizine tabi tutuldu. Yunanistan'dan gelen yabancı plakalı bir tır, riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasına sevk edildi. A4 kağıdı cinsi eşya yüklü olduğu beyan edilen aracın X-ray taramasında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Araç, detaylı kontrol için arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeklerinin de dahil edildiği kontrol sırasında dedektör köpeklerin aracın dorse çıtalarına tepki vermesi üzerine tahta çıtalar yerinden söküldü. Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan incelemede 64 adet tahta çıtanın içerisinin oyularak zula tabir edilen gizli bölmeler oluşturulduğu, bu bölmelerin içerisine her çıtada 5'er paket olmak üzere toplam 320 paket yerleştirildiği tespit edildi. Tespit edilen paketlerin içerisindeki maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde esrar olduğu saptandı. Tahta çıtaların içerisindeki gizli bölmelerde ele geçirilen toplam 177 kilogram esrarın piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon 600 bin lira olduğu belirlendi. Yabancı uyruklu tır sürücüsü gözaltına alınırken, konuya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
(İHA)

İpsala Gümrük Kapısı, İpsala, Güncel

Kaynak: İHA

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