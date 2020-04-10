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İpsala Gümrük Kapısı ve İstanbul Havalimanı'nda operasyon: 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi...

İpsala Gümrük Kapısı ve İstanbul Havalimanı'nda operasyon: 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı ve İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurtdışına...

10.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:20
İpsala Gümrük Kapısı ve İstanbul Havalimanı'nda operasyon: 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi
ANKARA - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı ve İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurtdışına çıkarılmak istenen yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisine yönelik Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında ihracatı Sağlık Bakanlığının özel iznine bağlanan tıbbi koruyucu malzemeleri, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak yurt dışına çıkarıp Avrupa ülkelerine pazarlamak isteyen fırsatçılar gümrüğe takıldı. Bu kapsamda İpsala Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, sargı bezi taşıdığını beyan eden ve Yunanistan'a gitmek üzere durdurulan tırdan 783 bin 80 adet tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi.
İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Keşan KOM personelince müştereken gerçekleştirilen kontrollerde aracın beyan edildiği gibi sargı bezi taşımadığı anlaşıldı. Araçta toplamda 767 bin adet değişik markalarda tıbbi maske; 12 bin adet anti bakteriyel ıslak mendil ve 4 bin 80 adet el dezenfektanı olmak üzere toplamda 783 bin 80 adet tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, ele geçirilen tıbbi malzemelerin koronavirüs ile mücadele kapsamında, ilgili kamu kurum ve kuruşları arasında dağıtılmasına başlandı.
Öte yandan İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen bir diğer operasyonda risk analizi çalışmaları neticesinde durumundan şüphelenilen bir kargo x-ray taramasına yönlendirildi. Gerçekleştirilen tarama neticesinde fiziki kontrole tabi tutulan gönderinin, beyan edildiği gibi tekstil malzemesi olmadığı, tıbbi koruyucu malzeme olduğu saptandı. Söz konusu çalışma neticesinde 341 bin 300 adet maskenin yanı sıra çok sayıda tulum, koruyucu gözlük ve dezenfektan ele geçirildi. Her iki İki olayda da ele geçirilen tıbbı koruyucu malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olduğu belirlendi. İpsala Gümrük Kapısı ve İstanbul Havalimanı’nda operasyon: 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi...

Kaynak: İHA

Etiketler: İpsala Gümrük Kapısı, İstanbul, İpsala, 3. Sayfa
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