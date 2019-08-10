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İpsala Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramını yurt dışında geçirmek için sınır kapılarına gelen vatandaşlar İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

10.08.2019 20:59 İpsala Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
Kurban Bayramını yurt dışında geçirmek için sınır kapılarına gelen vatandaşlar İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. 5 kilometreye varan araç kuyrukları oluşurken kapıdan geçmek isteyenler saatlerce bekledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla yurt dışına çıkmak isteyen ve yurt dışından ülkeye geri dönen vatandaşlar İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Yurt dışına çıkmak için kuyrukta saatlerce bekleyen yolcular, yoğun sıcaklığa maruz kaldı. Sıcaktan en çok etkilenenler ise küçükler oldu. Araçlardan çıkarılan minikleri aileleri sıcaktan korumaya çalıştı. Sınır kapısında yapılan inşaat çalışmaları sebebiyle araçlarında geçmeyi bekleyen yolcular bu yoğunluğun neredeyse her bayram yaşandığını, beklemeye alıştıklarını dile getirdi. - EDİRNE

İpsala, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

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