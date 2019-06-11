İpsiz Recep Ölümünün 91. Yıl Dönümünde Anıldı

Rize Belediyesi tarafından organize edilen program, İpsiz Recep'in Sahil Parkında bulunan anıt'ı önünde yapıldı. Ölümünün 91. yıl dönümü anısına düzenlenen anma programına, Rize Valisi Kemal Çeber, Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Genç, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Alb. Hakan Dedebağı, İl Kültür Müdürü İsmail Hocaoğlu, vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve istiklal marşı ile başlayan program da günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yapan Rize Valisi Kemal Çeber, "İpsiz Recep ya da halkın "Emice" diye hitap ettiği kahramanımız, 1862 yılında Rize'de doğmuştur. Cesareti, gözü pekliği ve ataklığı sayesinde "İpsiz" lakabını almıştır. İpsiz Recep genç yaşında çalışmak için İstanbul'a gider. İstiklal Harbi başlayınca 15 arkadaşıyla birlikte İstanbul'dan ayrılıp Kefken Adası'na gelir. Arkadaşları ile birlikte dinlendikleri bir zamanda Fransız olduğu anlaşılan bir geminin kendilerine doğru geldiğini fark eder. 15 arkadaşı ile birlikte gemiyi çevirip teslim alırlar. Gemiyi Sakarya Nehrine kadar getirip zamanın Karasu Bucak müdürüne teslim ederler.Bu hareketinden sonra İpsiz Recep Karasu'da karargâh kurup Ankara ile irtibat sağlar. Ankara Hükümeti kendisine Milis Kuvvetleri Komutanlığı olarak Yüzbaşı rütbesini verir. İpsiz Recep arkadaşlarıyla beraber Karasu ve civarının savunmasını ele alır. Müslüman halka zulmeden Rum çetelerine karşı Kuvayi Milliye saflarında başarıyla karşı koymuştur. İpsiz Recep dürüstlüğü ve mertliği sayesinde, etrafındakilerin takdirini toplayıp sözü geçen kişi durumuna gelmiş, halkın sevgisini kazanmıştır. Savaş sonunda ise; vatan için vazifesini yapmış bir insan huzuruyla, silahını duvara asarak köşesine çekilir. Vasiyeti üzerine Karasu şehir mezarlığına defnedilir.

Bugünkü bağımsızlığımızı İpsiz Recep gibi, vatan millet bütünlüğümüzü korumak için savaşmış insanlara borçluyuz. Rizeli Milli kahramanımız, Milis Yüzbaşı İpsiz Recep'in vefatının 91. Yıl dönümünü rahmet ve minnetle anıyor, bütün şehitlerimize ve kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm varlıklarını ortaya koyarak mücadele eden ve ruhumuza ahenk veren bu kahramanlarımızın torunları olmaktan kıvanç ve gurur duyuyoruz." dedi.

Program Rize Belediyesi tarafından sosyal tesislerde misafirlere verilen ikramla son buldu.

Kaynak: Bültenler