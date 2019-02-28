Ipsos Global Affluent: Varlıklı Kesim Aynı Zamanda Tüketicilerin Kanaat Önderi

Kaynak: DHA

Ipsos Global Affluent'in 47 ülkeden 82 bin yüksek gelirli tüketiciyi kapsayan araştırmasına göre, dünyadaki varlıklı kesim, kanaat önderleri olarak değerlendiriliyor.Varlıklı kitle, yeni çıkan ürünleri çabucak denemek istiyor ve yenilikleri daha hızlı benimsiyor. Dolayısıyla, satın almayı ve erken benimsemeyi teşvik eden küresel bir hedef kitle haline geliyor.Varlıklı kesimin küresel erişimini netleştirmeyi ve bu kitlenin demografik özellikleri, tutum ve davranışlarıyla ilgili temel bölgelerdeki benzerlik ve farklılıklarını keşfetmeyi amaçlayan araştırmanın sonuçlarına göre, varlıklı kesim diğer tüketicilere oranla;net geliri daha yüksek olan,daha çok seyahat eden-ürün ve hizmetlere daha çok harcama yapan varlıklı tüketiciler aynı zamanda küresel kanaat önderleri olarak da değerlendiriliyor.;Ipsos Global Affluent araştırmasına göre bu tüketiciler, yeni ürünleri ilk kez deneyenler oluyor ve kendi çevrelerine bu deneyimlerini aktarıyorlar.Araştırmaya katılan varlıklı tüketicilerin yüzde 35'i yeni çıkan teknoloji ürünlerini ilk deneyenlerden olduklarını belirtirken, Ortadoğu ülkelerindeki varlıklı tüketiciler bu konuda daha da hevesli oldukları görüldü. Bölgedeki varlıklı tüketicilerin yüzde 70'i en son çıkan teknoloji ürünlerini satın alma konusunda istekliler.Satın alma isteği her zaman mevcut sahiplik oranı demek değil. Araştırmaya göre, giyilebilir teknolojilerin sahipliği konusunda ABD başı çekiyor. Amerikalı varlıklı tüketicilerin yüzde 65'inin ya bir akıllı saati ya da bir akıllı gözlüğü var. Bu teknoloji sahipliğini yüzde 49 ile Ortadoğu'daki varlıklı tüketiciler takip ediyor.Küresel olarak varlıklı tüketiciler yılda 330 milyondan fazla uluslararası uçuş ödemesi yaparken, en sık uluslararası seyahat eden tüketiciler, yüzde 30 ile yılda beş veya daha fazla uluslararası uçuş seyahati ödemesi yapan Ortadoğulu tüketiciler.Otel kalışlarına bakıldığında ise Avrupalı varlıklı tüketicilerin otel odalarını doldurdukları görülüyor. Avrupalı tüketicilerin yüzde 43'ü yılda 21 veya daha fazla gece otelde kalıyorlar.Küresel varlıklı kesimin yüzde 60'ının evlerinde iki veya daha fazla araba var. ABD'li varlıklı kesimde ise bu oran yüzde 81 oldu.Küresel varlıklı kesimin yüzde 55'i kişisel olarak borsa ve hisse senedine yatırım yaparken, ABD'li tüketiciler yüzde 72 ile bu konuda daha istekliler, Ortadoğulu varlıklı kesim ise, belki de geleneksel nedenlerden dolayı, borsa ve hisse senedi yatırımı konusuna daha az sıcak bakıyor.Küresel varlıklı kesimin neredeyse yüzde 80'i, uluslararası medya ağlarından birini takip ediyor, bu kesimin dörtte birinden biraz fazlası da uluslararası gazete veya dergilerden birini okuduğunu söylüyor. Küresel varlıklı kesimin yarısından biraz azı ise bu medya kuruluşlarının web sitelerinden en az birini haftalık olarak takip ediyor. - İstanbul