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İptal edilen ücretsiz anaokulu servisi yeniden hizmete başladı

Diyarbakır'ın Kulp Belediyesince HDP'li yönetim döneminde iptal edilen ücretsiz anaokulu servisi hizmeti, görevlendirme yapılmasının ardından yeniden başladı.

27.09.2019 15:44İptal edilen ücretsiz anaokulu servisi yeniden hizmete başladı
Diyarbakır'ın Kulp Belediyesince HDP'li yönetim döneminde iptal edilen ücretsiz anaokulu servisi hizmeti, görevlendirme yapılmasının ardından yeniden başladı.
Yapılan görevlendirmenin ardından Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in talimatıyla ücretsiz anaokulu servisi yeniden hizmete sunuldu.
Belediye Başkan Vekili Gözlet, yaptığı açıklamada, önceki yönetim tarafından iptal edilen ücretsiz anaokulu servis aracını hızla hizmete sunduklarını söyledi.
Kulp ilçesinde yaşayan anaokulu çağındaki bütün çocukların okula rahat ve güvenli bir şekilde gidip gelmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz servis hizmetini yeniden hayata geçirdiklerini dile getiren Gözlet, öğrencilerin görevli personel tarafından güvenli bir şekilde evden alınıp okula, okuldan alınıp evlerine bırakılacağını aktardı.
Gözlet, "Çocuklarımızın iyi bir eğitim alabilmesi için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz." dedi.
Kulp Belediyesine bağlı ücretsiz hizmet sunulan servis araçlarında her gün 90 anaokulu öğrencisinin ulaşımı sağlanıyor.
Veliler bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu çalışmadan dolayı Kulp Belediyesine teşekkür etti.

Halkların Demokratik Partisi, Mustafa Gözlet, Diyarbakır, Kulp, Güncel

Kaynak: AA

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