Irak 2 Yıl Daha Doğal Gaz İthal Etmek Zorunda

06 Aralık 2018 Perşembe 18:23



06 Aralık 2018 Perşembe 18:23

Irak, iç piyasadaki doğal gaz ihtiyacını karşılamak ve dışa bağımlılığı sona erdirmek için 2 yıla ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.Hükümete bağlı Güney Gaz Şirketi Müdürü Hayan Abdulganimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin doğal gaz ihtiyacının karşılanması ve piyasadaki açığın kapatılması için 2 yıl gerektiğini belirtti.Abdulganimi, elektrik üretimi için İran'dan yapılan gaz ithalatına son verilmesi için de söz konusu süreye ihtiyaç olduğunu ifade etti.Ülkedeki doğal gaz kuyularında altyapı güçlendirme faaliyetlerinin devam ettiğini aktaran Abdulganimi, Irak'ın 2020'ye kadar günlük gaz üretiminin 1 milyon 300 bin metreküpe ulaşacağı öngörüsünde bulundu.Irak, elektrik üretmek için İran'dan doğal gaz ithal ediyor.