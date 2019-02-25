Irak'ın Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünden geri alınan bölgelerinde, kentleri bir birine bağlayan ana yolların yeniden açılmasıyla hayat normale döndü. IŞİD'in yenilgisinin ardından, çayırlık alanlarda silah sesleri yerine tekrar kuzu koyun sesleri duyulur oldu.…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'event=video_description&v=KZ3mGtVcCFI&redir_token=5wKGivmOaxhxfMsbmUAmDdGN__18MTU1MTIxMDY0NkAxNTUxMTI0MjQ2&q=https://tr.euronews.com/2019/02/25/video-irak-ta-cobanlarla-suruleri-meralara-geri-dondu' class='yt-uix-sessionlink ' data-target-new-window='True' data-sessionlink='itct=CDEQ6TgYACITCLCi7o3U1-ACFREAhAodelYAryj4HUjSkPCqrcP5zik' data-url='/redirect'event=video_description&v=KZ3mGtVcCFI&redir_token=5wKGivmOaxhxfMsbmUAmDdGN__18MTU1MTIxMDY0NkAxNTUxMTI0MjQ2&q=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2019%2F02%2F25%2Fvideo-irak-ta-cobanlarla-suruleri-meralara-geri-dondu' rel='nofollow noopener' target='_blank'>https://tr.euronews.com/2019/02/25/vi...</a>