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Irak, 7 ülkenin vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu

Irak Dışişleri Bakanlığı, korona virüsünün yayıldığı 7 ülkedeki büyükelçiliklerinden söz konusu ülkelerin vatandaşlarına vize verme işlemlerini askıya almaya çağırdı.

26.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:05Irak, 7 ülkenin vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu
Dışişleri Bakanlığı, korona virüsünün yayıldığı 7 ülkedeki büyükelçiliklerinden söz konusu ülkelerin vatandaşlarına vize verme işlemlerini askıya almaya çağırdı.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf tarafından yapılan açıklamada, ölümcül korona virüsünün yayıldığı Çin, İran, Tayland, Güney Kore, Japonya, İtalya ve 'daki büyükelçiliklerinden söz konusu ülkelerin vatandaşlarına giriş vizesi vermemesine dair talimat verildiğini söyledi.

Sahhaf açıklamasında, kararın Sağlık Bakanlığının uyguladığı sağlık kontrollerinden geçmek şartıyla Irak vatandaşları ve diğer yabancı ülke vatandaşlarını kapsamadığını belirtti. - ERBİL

Singapur, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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