Haberler» Güncel» Haber

Irak'a 100'dan fazla ABD aracı girdi

Irak'ın batısındaki Anbar ilinde yer alan Aynülesed Askeri Hava Üssü'ne 100'den fazla ABD aracının yerleştiği bildirildi.

07.09.2019 13:35 Irak'a 100'dan fazla ABD aracı girdi
Irak'ın batısındaki Anbar ilinde yer alan Aynülesed Askeri Hava Üssü'ne 100'den fazla ABD aracının yerleştiği bildirildi.

Irak polis kaynakları, 100'den fazla askeri mühimmat taşıyan ABD aracının Ürdün'den Irak'a geçtiğini belirterek, söz konusu askeri araçların Anbar iline bağlı Bağdadi nahiyesinde yer alan Aynülesed Askeri Hava Üssü'ne geçtiğini söyledi. Irak'ın batısında bulunan Aynülesed Askeri Hava Üssü'nü, ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yılın sonunda Irak'a sürpriz ziyareti sırasında buradaki askerleriyle görüşmüştü.

Irak'ta 2014 yılındaki DEAŞ işgalinin ardından sayıları 5 bin ile 10 bin arası olarak tahmin edilen Amerikan askeri bulunuyor. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Anbar, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:48   Odunpazarı Modern Müze açılış töreni
15:47   Rus turist güpegündüz plajda define aradı
15:46   Hdp önündeki oturma eyleminde 5'inci gün; aile sayısı 13'e çıktı (2)
15:46   Kuşadası'nda 'Can Dostlar Defin Yeri' hizmete girdi
15:45   Ayının açtığı iddia edilen mezara fotokapan kuruldu
15:45   Cumhurbaşkanı Erdoğan Odunpazarı Modern Müze'nin açılışına konuştu
15:45   Bursa özhaseki chp'nin genel siyasetinin ekseni 'yalan' -1