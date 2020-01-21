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Irak: "ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırı kabul edilemez"

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine füzeli saldırının kabul edilemez olduğunu ve hükümet karşıtı protestocuların yolları kapatmasının barışçıl gösterilerle bağdaşmadığını söyledi.

21.01.2020 21:45 | Son Güncelleme: 21.01.2020 21:45Irak:
Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD'nin Büyükelçiliğine füzeli saldırının kabul edilemez olduğunu ve hükümet karşıtı protestocuların yolları kapatmasının barışçıl gösterilerle bağdaşmadığını söyledi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından durulan ancak 10 Ocak'tan sonra yeniden alevlenen hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi düzenlediği basın toplantısında, hem protestolara hem de ABD Bağdat Büyükelçiliğini hedef alan saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dün Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen füzeli saldırının kabul edilemez olduğunu belirten Abdülmehdi, "Bu hiç doğru değil ve çok üzücü. Bu gibi olaylar Irak'a zarar veriyor ve arkasında hangi niyet olursa olsun bu kabul edilemez. Bunlara Irak'taki temsilciliklere saldırma yetkisini kim verdi?" dedi.
SÜKUNET ÇAĞRISI
Ülkesindeki hükümet karşıtı protestolara da değinen Başbakan Abdulmehdi, bazı protestocuların okulları ve yolları kapattığını dile getirerek, "Saygın, barışçıl protestolar korunur. Ülkede gerginliğin tırmanmamasına özen gösteriyoruz. Ülkenin sükunete ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. "Kamu ve özel çıkarları bozarken düzeni nasıl sağlayabiliriz?" diyen Abdulmehdi, "Zor bir bölgesel dönemeçten geçiyoruz. Buna bir son vermek gerek" şeklinde konuştu.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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