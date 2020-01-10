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BBC

Irak ABD'den Amerikan askerlerinin çekilmesi için Bağdat'a heyet göndermesini istedi

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ABD'den, ülkedeki Amerikan askerlerinin geri çekilmesine yönelik hazırlıkların başlaması amacıyla Bağdat'a bir heyet göndermesini istedi.

10.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:00Irak ABD'den Amerikan askerlerinin çekilmesi için Bağdat'a heyet göndermesini istedi

Başbakanı Adil Abdülmehdi ABD'den, ülkedeki Amerikan askerlerinin geri çekilmesine yönelik hazırlıkların başlaması amacıyla 'a bir heyet göndermesini istedi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Adil Abdülmehdi'nin bu talebi Perşembe günü telefonda görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya ilettiği belirtildi.

Irak'taki üslerde yaklaşık 5200 Amerikan askeri var.

Amerikan askerlerinin çoğu, IŞİD'in ülkede yeniden canlanmasını önlemeye çalışan Irak birliklerine yardımcı oluyor.

Askerlerin büyük bölümü IŞİD karşıtı koalisyon bünyesinde görev yapıyor ve 2014 yılında Irak hükümetinin daveti üzerine ülkeye gitmişti.

Irak Meclisi Pazar günü ülkedeki tüm yabancı askerlerin geri çekilmesi çağrısı yapmıştı.

Meclis, Amerikan askerlerinin Irak'ta görev yapmalarına hiçbir zaman onay vermemişti.

Irak'ta milletvekillerinin büyük çoğunluğu, ABD'nin geçen hafta başkent Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi ve Haşdi Şabi'nin önde gelen komutanlarından Ebu Mehdi el Mühendis'i öldürmesine tepki göstermişti.


Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Dünya
BBC


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