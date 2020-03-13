Irak, ABD ve İngiliz Büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırıyor
Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İngiltere Büyükelçilerini Bakanlığa çağıracak.
13.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:56
Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İngiltere Büyükelçilerini Bakanlığa çağıracak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin ülkedeki İran'a yakın silahlı milis gruplara yönelik saldırısından dolayı ABD ve İngiltere Bağdat Büyükelçileri bakanlığa çağrılacak.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne saldırı düzenlenmesinin ardından gece Ketaib Hizbullah örgütüne ait silah depolarına yönelik hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta Ketaib Hizbullah örgütüne ait 5 silah deposunun vurulduğu ve örgütün gelecekte ABD güçlerine yönelik saldırı kapasitesinin büyük ölçüde geriletildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu tesislerin aralarında ABD ve koalisyon kuvvetlerine düzenlenen saldırıda kullanılan silahların saklandığı depolar da vardı." ifadesi kullanıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin ülkedeki İran'a yakın silahlı milis gruplara yönelik saldırısından dolayı ABD ve İngiltere Bağdat Büyükelçileri bakanlığa çağrılacak.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne saldırı düzenlenmesinin ardından gece Ketaib Hizbullah örgütüne ait silah depolarına yönelik hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta Ketaib Hizbullah örgütüne ait 5 silah deposunun vurulduğu ve örgütün gelecekte ABD güçlerine yönelik saldırı kapasitesinin büyük ölçüde geriletildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu tesislerin aralarında ABD ve koalisyon kuvvetlerine düzenlenen saldırıda kullanılan silahların saklandığı depolar da vardı." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Irak, Güncel
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