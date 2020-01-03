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Irak: Bağdat Havalimanı'ndaki füzeli saldırıda yaralananlar var

Irak yönetimi, Bağdat Havalimanı'na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini ve yaralılar olduğunu açıkladı.

03.01.2020 02:10 | Son Güncelleme: 03.01.2020 02:10 Irak: Bağdat Havalimanı'ndaki füzeli saldırıda yaralananlar var
yönetimi, Havalimanı'na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini ve yaralılar olduğunu açıkladı.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Havalimanı'na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği doğrulandı.
Açıklamada, söz konusu saldırıda iki sivil aracın yandığı ve yaralıların olduğu da kaydedildi.
Bu arada, Bağdat Havalimanı çevresine yapılan saldırıya ilişkin sosyal medyada bazı görüntüler yayınlandı. Görüntülerde yoldan geçen sivillere ait araçların yandığı anlar yer aldı.

Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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