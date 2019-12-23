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Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği yeni üyeleri belirlendi

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinin yeni üyelerinin seçildiğini bildirdi.

23.12.2019 12:07 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:12 Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği yeni üyeleri belirlendi
Yüksek Yargı Konseyi, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinin yeni üyelerinin seçildiğini bildirdi.

Irak'ta Ekim ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda yolsuzlukla suçlanan Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği üyeleri görevden alınmıştı. Yeni 7 üyenin seçildiğini duyuran Irak Yüksek Yargı Konseyi yaptığı açıklamada, seçilen üyelerin Abbas Ferhan, Celil Adnan, Amir Musa, Feyyaz Hüseyin, Ali Reşit ve devlet müsteşarları İnam Yasin ile Fettah Muhammed'in olduğunu belirtti.

Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) üyelerinin seçilmesi için IKBY'de önümüzdeki günlerde kura yapılacağı duyurularak, seçilen yeni üyelerin arasından bir başkan seçileceği de ifade edildi. - ERBİL

Hükümet, Irak, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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