Irak Başbakan Danışmanı Açıkladı: ABD, 1 Nisan'dan Önce Suriye'den Çekilecek

Irak Başbakan Danışmanı Abdulkarim Hashim Mostaf, Rus haber ajansı Sputnik International'e konuştu. Mostaf yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin Suriye'den çekilme işleminin Irak üzerinden yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

ÇEKİLME 1 NİSAN'A KADAR GERÇEKLEŞECEK

ABD'nin, Fırat'ın doğusundaki operasyonlar tamamlanmadan çekilmeyeceğine dair kendilerine güvence verdiğini söyleyen Irak'lı isim, çekilmenin 1 Nisan sonrasına sarkmayacağını kaydetti.

"ABD'NİN BİZE SÖYLEDİĞİ ŞEY BUYDU"

Mostaf, "Nisan ayından sonra değil. Her şey bu saatten önce yapılmalı. ABD'nin bize söylediği şey buydu. Yürütülen operasyonlar tamamlanır tamamlanmaz çekilmeye başlayacaklar" dedi.