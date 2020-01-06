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Irak Başbakanı Abdulmehdi: "Çin, önemli ve güçlü bir ortağımız"

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Çin'in ülkesinin önemli ve güçlü ortağı olduğunu belirterek, bu ülkeyle geçen yıl imzalanan anlaşmaları tereddütsüz şekilde uygulayacaklarını açıkladı.

06.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:44 Irak Başbakanı Abdulmehdi:
Başbakanı Adil Abdulmehdi, Çin'in ülkesinin önemli ve güçlü ortağı olduğunu belirterek, bu ülkeyle geçen yıl imzalanan anlaşmaları tereddütsüz şekilde uygulayacaklarını açıkladı.
Basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Abdulmehdi, Çin'in Büyükelçisi Zhang Tao ile başkentteki Başbakanlık Konutu'nda görüştü.
Görüşmede, ABD güçlerinin Irak'taki varlığını değerlendiren Abdulmehdi, "ABD, DEAŞ'la mücadelemizde çaba sarf etti ancak Irak'ın çekişme sahası ve buna taraf olmasını istemiyoruz. ABD, Irak hükümetinin kararıyla burada bulunuyor ve çekilmesi kararını da Irak aldı. Irak hükümetinin güçlü olması Amerika'nın da çıkarınadır." ifadelerini kullandı.
"Çin, önemli ve güçlü bir ortağımız"
Abdulmehdi, Irak ve Çin ilişkilerine dair ise şunları kaydetti:
"Çin, önemli ve güçlü bir ortağımız. Çin ile anlaşmak artık kamuoyu meselesi oldu. Halkımız bunun önemini açık şekilde idrak ediyor. Çin ile yaptığımız anlaşmayı tereddütsüz olarak uygulayacağız. Çin'in de bizi uluslararası mahfillerde desteklemesini bekliyoruz. Çin, tüm Iraklıların dostu olarak kalacak."
Çin Büyükelçisi de Irak hükümetini desteklemeye devam edeceklerini ve ülkenin yeniden imarına katkıda bulunacaklarını söyledi.
İki ülke arasındaki anlaşmanın uygulanmasından yana olduklarını aktaran Tao, Irak ile güvenlik ve askeri alandaki iş birliğini artırmak istediklerini kaydetti.
Irak Meclisi, ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması yönünde karar almıştı. Meclis, söz konusu kararın uygulanmasının yükümlülüğünü ise hükümete vermişti.
ABD'nin, söz konusu karara karşı Irak'a yaptırım uygulayabileceği belirtiliyor. Böyle bir dönemde Abdulmehdi'nin, Çin'in Bağdat Büyükelçisi ile görüşmesi ise dikkatleri çekti.
Irak ve Çin arasında Eylül 2019'da başta enerji olmak üzere sanayi, petrol ve diğer birçok alanda 8 anlaşma imzalanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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