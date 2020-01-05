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Irak Başbakanı Abdulmehdi: Kasım Süleymani bana bir mesaj taşırken öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, "Kendisiyle, öldürüldüğü sabah buluşacaktım. Suudi Arabistan'dan İran'a gönderilmesine aracılık ettiğimiz bir mesajın yanıtını getiriyordu" dedi.

05.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:41

'ta istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi, İranlı general Kasım Süleymani ile öldürüldüğü gün, Bağdat'ta görüşme planlarının olduğunu söyledi. Abdulmehdi, mecliste yaptığı açıklamada, "Bağdat'ta öldürüldüğü gün Süleymani ile görüşme programı" olduğunu belirtti.

"SÜLEYMANİ, BANA BİR MESAJ TAŞIRKEN ÖLDÜRÜLDÜ"

Parlamentodaki olağanüstü oturumda konuşan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürüldüğü günün sabahında kendisiyle önceden planlanmış bir buluşması olduğunu söyledi.

Süleymani'nin kendisine bir mesaj taşıdığını belirten Abdülmehdi, "Kendisiyle, öldürüldüğü sabah buluşacaktım. Suudi Arabistan'dan İran'a gönderilmesine aracılık ettiğimiz bir mesajın yanıtını getiriyordu." diye konuştu.

"EN İYİ SEÇENEK, ÜLKEYİ TERK ETMELERİ"

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ülkedeki ABD varlığıyla ilgili olarak, "Önümüzdeki en iyi seçenek, yabancı askerlerin Irak'taki varlığının derhâl sona erdirilmesidir. Yabancı güçlerin Irak içinden gelecek saldırılardan kendilerini koruması zor olacak." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Irak, Dünya


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