Haberler » Güncel » Haber

Irak Başbakanı Abdulmehdi'den sokağa çıkma yasağının kaldırılması talimatı

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması için talimat verdi.

05.10.2019 00:36Irak Başbakanı Abdulmehdi'den sokağa çıkma yasağının kaldırılması talimatı
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması için talimat verdi.
Irak resmi ajansının haberine göre, Abdulmehdi'nin talimatıyla Bağdat ve güneydeki bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı saat 05.00 itibarıyla kaldırılacak.
Olaylar nedeniyle başkentin yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı edilmişti.
Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle gösteriler düzenleniyor.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:11 Kontrolden çıkan motosiklet 30 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı
03:06 Balıkesir edremit'te şiddetli yağış yollar göle döndü, işyerlerini su bastı
02:56 Edremit'te şiddetli yağış: yollar göle döndü, işyerlerini su bastı
02:52 Tekirdağ'daki sağanak
02:51 İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor -2
02:51 Tem otoyolu'nda yolcu otobüsü, çöp kamyonuna çarptı, 3 yaralı
02:50 İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor - 1