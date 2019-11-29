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Irak Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifa kararı aldığını duyurdu.

29.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:16Irak Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı

Başbakanı Adil Abdulmehdi istifa kararı aldığını duyurdu. Yolsuzluk, fakirlik ve işsizliğe karşı gösterilerin 1 Ekim'den beri devam ettiği Irak'ta ölenlerin sayısı her geçen gün artarken, Başbakan Abdulmehdi istifasını duyurdu. Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, Şiillerin lideri Ayetullah Ali es-Sistani'nin 'ülkenin kaosa sürüklenmemesi' çağrısına uyarak istifasına dair resmi yazıyı Irak Meclisi'ne göndereceğini duyurdu.

Öte yandan ülkede devam eden protestolarda Nasiriye kentinde en az 3 göstericinin güvenlik güçleri tarafından vurulmasının ardından protestocular, güvenlik güçlerine ait 5 aracı ele geçirdi ve araçlardan 3'ünü ateşe verdi.

Görüntü Dökümü

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-Protestocuların ateşe verdiği araçlar

-Protestoculara ateş açılması

-Protestolardan görüntüler

-Sokaklardaki insanlar



Irak, Güncel

Kaynak: DHA

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