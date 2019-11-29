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Irak başbakanı abdulmehdi istifa kararı aldı

Irak Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldıIrak, (DHA)- Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifa kararı aldığını duyurdu.

29.11.2019 16:27 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:30
Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı
Irak, (DHA)- Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifa kararı aldığını duyurdu. Yolsuzluk, fakirlik ve işsizliğe karşı gösterilerin 1 Ekim'den beri devam ettiği Irak'ta ölenlerin sayısı her geçen gün artarken, Başbakan Abdulmehdi istifasını duyurdu. Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, Şiillerin lideri Ayetullah Ali es-Sistani'nin 'ülkenin kaosa sürüklenmemesi' çağrısına uyarak istifasına dair resmi yazıyı Irak Meclisi'ne göndereceğini duyurdu.
Öte yandan ülkede devam eden protestolarda Nasiriye kentinde en az 3 göstericinin güvenlik güçleri tarafından vurulmasının ardından protestocular, güvenlik güçlerine ait 5 aracı ele geçirdi ve araçlardan 3'ünü ateşe verdi.
Irak başbakanı abdulmehdi istifa kararı aldı

Irak, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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