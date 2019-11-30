Haberler » Politika » Irak Başbakanı Abdülmehdi istifasını Meclise sundu - Haber

Irak Başbakanı Abdülmehdi istifasını Meclise sundu

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi iki aydır süren hükümet karşıtı protestolar nedeniyle istifasını Meclise sundu.

30.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 30.11.2019 19:29Irak Başbakanı Abdülmehdi istifasını Meclise sundu
Başbakanı Adil Abdülmehdi iki aydır süren hükümet karşıtı protestolar nedeniyle istifasını Meclise sundu.

Irak'ın başkenti ve diğer illerdeki protestolarda meydana gelen şiddet olaylarının sorumlusu olarak gösterilen Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, istifasını bugün Meclise sundu. Başbakanlık Sözcüsü Saad el-Hadisi, Abdülmehdi'nin Irak Meclisine istifa dilekçesini resmen sunduğuna dair çıkan haberleri doğruladı.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde yaklaşık 400 kişi hayatını kaybetmişti, 15 binden fazla kişi de yaralanmıştı. - ERBİL

Hükümet, Bağdat, Irak, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
20:14 İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve Madalyası Töreni
20:12 İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve Madalyası Töreni
19:53 40 yıl hapisle aranan kadın garda yakalandı
19:38 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Gelecek sene mart ayında ilk defa Türkiye'de 'Antalya Diplomasi...
19:25 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gelecek sene Mart ayında ilk defa Türkiye'de Antalya Diplomasi...
19:24 Irak Başbakanı Abdülmehdi istifasını Meclise sundu
17:31 Personel müdürü, kasiyere cinsel saldırıdan tutuklandı
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
16:10 Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı
15:42 Levent Gök, FETÖ'cü Doğan Yıldız'ın uluslararası toplantıya katılımıyla ilgili konuştu
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
30.11.2019 20:18:05