Haberler » Güncel » Irak Başbakanı Abdulmehdi: 'Krizden çıkış yolu yabancı güçlerin Irak'tan çekilmesi' - Haber

Irak Başbakanı Abdulmehdi: "Krizden çıkış yolu yabancı güçlerin Irak'tan çekilmesi"

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkesinin krizden çıkış yolunun ABD'li ve diğer yabancı güçlerin Irak'tan ayrılmasından geçtiğini söyledi.

07.01.2020 21:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:00 Irak Başbakanı Abdulmehdi:
Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkesinin krizden çıkış yolunun ABD'li ve diğer yabancı güçlerin Irak'tan ayrılmasından geçtiğini söyledi.
Abdulmehdi, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Dün akşam saat 20.00 sularında ABD'den Irak'tan çekilmeleri için resmi mektup teslim aldık. Ancak daha sonra bu mektubun yanlışlıkla gönderildiği ifade edildi. Halihazırdaki krizden çıkış ve istikrara kavuşmanın en önemli adımı yabancı (ABD'li) güçlerin Irak'tan çekilmesi olacak." dedi.

Irak Meclisinin ABD'li ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması için aldığı kararı "doğru karar ve seçenek" olarak nitelendiren Abdulmehdi, şunları kaydetti:

"Iraklılar, sürekli yabancı güçlerle yaşamak istemiyor. 2011-2014 yılları yabancı güçlerin olmadığı yıllardı. Onların çekilmesi ülkemizdeki çatışmaları da engeller. DEAŞ da artık çok zayıf durumda. Ülkeden doğan güçler de (Haşdi Şabi) güçlü konumunda bulunuyor."
Irak Meclisi, 5 Ocak'ta ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması yönünde karar almıştı. Meclis, söz konusu kararın uygulanmasının yükümlülüğünü ise hükümete vermişti.
Başbakan Abdulmehdi de ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi yönündeki kararı dün ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'e iletmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kabine, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:22   Porto Riko'da 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
22:19   Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü - Haber
22:16   Karabük polis otosu hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 yaralı - Haber
22:16   Tutuklu siyasetçi Junqueras, AP'de Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Grubunun Başkan Yardımcılığına... - Haber
22:16   ABD Savunma Bakanı Esper: "ABD, Irak'tan çekilmiyor" - Haber
22:03   Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı hedef alan paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Haber
21:47   Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Haber
20:58   Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp - Haber
20:54   Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi - Haber
19:27   Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak - Haber
7.01.2020 22:23:46