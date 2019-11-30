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Irak Başbakanı Abdulmehdi, "krize çözüm bulmak için" istifa etti

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkede ekim ayından bu yana devam eden krize çözüm bulunması amacıyla istifa ettiğini söyledi.

30.11.2019 22:16 | Son Güncelleme: 30.11.2019 22:16Irak Başbakanı Abdulmehdi,
Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkede ekim ayından bu yana devam eden krize çözüm bulunması amacıyla istifa ettiğini söyledi.
tarafından bugün düzenlenen olağanüstü oturumda Meclis'e sunduğu istifa dilekçesini okuyan Abdulmehdi, "Şii dini merci Ali es-Sistani'nin çağrısına uyarak, ülkenin içinde bulunduğu kritik şartları göz önünde bulundurarak ve Meclis'in yeni seçenekleri değerlendirmesine imkan tanımak için sunduğum istifamın kabul edilmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sunduğu istifa Meclis tarafından kabul edilinceye kadar hükümetin görevine devam edeceğini belirten Abdulmehdi, kabul edilmesi durumunda hükümetin işgüder hükümet olacağını belirtti. Ülkenin işgüder hükümetle uzun süre devam edemeyeceğini vurgulayan Abdulmehdi, Meclis'e en kısa zamanda alternatif bulma çağrısı yaptı.
İstifasını Cumhurbaşkanı'na değil Meclis'e sunduğunu aktaran Abdulmehdi, hükümetin istifasının ülkede yaşanan krize çözüm bulunması açısından önemli olduğunu dile getirdi.
Abdulmehdi, dün yaptığı yazılı açıklamada, Şii dini merci Ali es-Sistani'nin "ülkenin kaosa sürüklenmemesi" çağrısına uyarak hükümet başkanlığından istifa ettiğine ilişkin resmi dilekçeyi Meclis'e göndereceğini bildirmişti.
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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