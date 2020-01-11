Haberler » Politika » Irak Başbakanı Abdulmehdi, Kürt yetkililerle siyasi krizi görüşmek üzere Erbil'de - Haberler

Irak Başbakanı Abdulmehdi, Kürt yetkililerle siyasi krizi görüşmek üzere Erbil'de

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Irak'taki siyasi kriz ve ABD ile İran arasında artan gerilimi görüşmek üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e geldi.

11.01.2020 12:59 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:04Irak Başbakanı Abdulmehdi, Kürt yetkililerle siyasi krizi görüşmek üzere Erbil'de
Başbakanı Adil Abdülmehdi, Irak'taki siyasi kriz ve ABD ile İran arasında artan gerilimi görüşmek üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti 'e geldi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve Maliye Bakanı Fuat Hüseyin, İçişleri Bakanı Muhammet Ali el-Hekim, Planlama Bakanı Nuri el-Dilemi ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi'den oluşan heyeti ile birlikte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e gitti. Abdulmehdi ve beraberindekileri, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda IKBY Başkanı Neçirvan Barzani karşıladı.

Erbil'de Kürt yetkilerle bir araya gelecek olan Abdülmehdi, IKBY Başbakan Mesrur Barzani ile de görüşme gerçekleştirecek.

Göreve geldiğinden bu yana IKBY'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Abdülmehdi'nin temaslarında, ABD-İran gerilimi ve Irak'taki siyasi krizin ele alınması bekleniyor. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Irak Bölgesel Yönetimi, Erbil, Irak, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

14:30  Ukrayna: İran, bize bütün verileri teslim etti - Haberler
14:30  Trump: Nobel Barış Ödülü benim hakkımdı - Haberler
14:30  Tekirdağ'da Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait sikkeler ele geçirildi - Haberler
14:25  Erzincan'da 2019 yılından işlenen 3 cinayetin 2 sinin zanlısı kadın - Haberler
14:23  Polisin şüphelendiği araçta 4 farklı silah bulundu - Haberler
14:21  Tüm dünyanın konuştuğu skandala imza atan komutan konuştu - Haberler
13:41  Son dakika: İran Devrim Muhafızları, Ukrayna uçağını füze zannettikleri için düşürdüklerini açıkladı - Haberler
12:46  Süleymani'nin ölümüne ağlayan Hamaney'e bir darbe de Twitter'dan! - Haberler
12:04  Son dakika: ABD, Irak'ın "Askerlerinizi çekin" talebini reddetti - Haberler
12:04  Erdoğan'ın omuz verdiği cenazenin kime ait olduğu ortaya çıktı - Haberler
11.01.2020 14:37:18