29.06.2019 20:05
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Irak Başbakanı Abdulmehdi Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi ile görüştü

Irak Başbakanı Abdulmehdi Kuveyt

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, "Irak, yeniden imarı konusunda uluslararası desteği hak ediyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, "Irak, yeniden imarı konusunda uluslararası desteği hak ediyor." dedi.
Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulmehdi, Kuveyt 'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mansur el-Uteybi ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Görüşmede, ülkede hukukun üstünlüğü ve halk bileşenleri arasında adaletin tesisi için çalıştıklarını belirten Abdulmehdi, terör örgütü DEAŞ'ı yendiklerini, dolayısıyla Irak'ın, yeniden imarı konusunda uluslararası desteği hak ettiğini bildirdi.
Başbakan Abdulmehdi, ekonomi, kalkınma, yatırım, tarım ve doğal kaynaklar alanındaki reform çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Uteybi de Irak'ın güvenliği, istikrarı, birliği ve egemenliğini desteklediklerini belirterek, BM'nin Irak'taki sığınmacılar, kadın ve çocuk haklarının savunulması ve terörden zarar gören bölgelerin yeniden imarı çalışmalarının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
Kaynak: AA
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