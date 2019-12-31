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Irak Başbakanı Abdulmehdi, protestoculardan ABD Büyükelçiliğinin önünden ayrılmalarını istedi

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, protestoculara ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binası önünden acilen ayrılmaları çağrısında bulundu.

31.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:20 Irak Başbakanı Abdulmehdi, protestoculardan ABD Büyükelçiliğinin önünden ayrılmalarını istedi
Başbakanı Adil Abdulmehdi, protestoculara ABD'nin Büyükelçiliği binası önünden acilen ayrılmaları çağrısında bulundu.

Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin askeri mevzilerimize (Hizbullah Tugayları) saldırısı, hükümet tarafından kınandı. Halkımızın güvenliği için birtakım tedbirler de alındı." ifadelerini kullandı.
Irak'taki yabancı misyon temsilciliklerinin korunmasının hükümetin görevi olduğunu kaydeden Abdulmehdi, protestoculardan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binası önünden acilen ayrılmalarını istedi.

Abdulmehdi ayrıca ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerine yönelik saldırıların güvenlik güçlerince engelleneceğini ve buna kalkışanların yasalara göre cezalandırılacağını belirtti.
ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek için sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, önce elçilik binasının duvarını ateşe vermiş ardından içeri girmişti.
Irak'ta 1 Ekim'de başlayan gösteriler nedeniyle Başbakan Adil Abdulmehdi 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmış ancak geçen süreye rağmen ülkede yeni bir başbakan belirlenememişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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