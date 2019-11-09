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Irak Başbakanı Abdülmehdi: "Sosyal medya şiddet ve nefret için kullanılıyor"

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, "Sosyal medya şiddet ve nefret için kullanılıyor" dedi.

09.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:00Irak Başbakanı Abdülmehdi:
Başbakanı Adil Abdülmehdi, "Sosyal medya şiddet ve nefret için kullanılıyor" dedi.
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye giden köprüler üzerindeki protestolar devam ederken, ülkedeki internet kesintisine ilişkin açıklama yapan Başbakan Adil Abdülmehdi, internetin şiddet ve nefret için istismar edildiğini söyledi. Hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye giden Ahrar ve Sinek köprüleri üzerinde protestocularla güvenlik güçleri arasındaki şiddet olayları devam ediyor.
Başkent Bağdat'taki Sinek köprüsünü geçerek Yeşil Bölge'ye ulaşmaya çalışan protestoculara güvenlik güçlerinin gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmesi soncu 30 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.
Gösterilere sahne olan başkent ile güney illerinde yaklaşık bir haftadan beri internet erişimi sağlanmıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Adil Abdülmehdi internet kesintisinin geçici bir uygulama olduğunu belirterek sosyal medyanın şiddet ve nefret için propaganda amaçlı kullanıldığını söyledi.
Irak'taki protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin gösterileri dağıtmak için başvurduğu aşırı şiddet yüzünden yüzlerce insanın ölme görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ise ülkede büyük tepkiye yol açmıştı. Ölen protestocularının büyük kısmının kafasına gaz bombasının isabet etmesi sonucu ölmesi tepkileri arttırdı.
Ülkede geçtiğimiz Ekim ayından beri süren hükümet karşıtı protestolarda yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.
(İHA)

Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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