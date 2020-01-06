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Irak Başbakanı Abdülmehdi: "Topraklarımız hesaplaşma sahası olmayacak"

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ülke topraklarının hesaplaşma sahası olmasına izin vermeyeceğini söyledi.

06.01.2020 20:45 | Son Güncelleme: 06.01.2020 20:45 Irak Başbakanı Abdülmehdi:
Başbakanı Adil Abdülmehdi, ülke topraklarının hesaplaşma sahası olmasına izin vermeyeceğini söyledi.
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Abdülmehdi'nin Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Chang Taw'u kabul ettiği belirtilerek, görüşmede ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin ele alındığı kaydedildi. Abdülmehdi, görüşmede "Topraklarımız hesaplaşma sahası olmayacak" ifadelerini kullandı.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünya platformlarında Irak'a desteğinden dolayı teşekkürlerini ileten Abdülmehdi, ülkesinin terör örgütü DEAŞ ile yürüttüğü mücadelede ABD'nin destek verdiğini hatırlatarak, Irak'ın herhangi bir çekişmede taraf olmak istemediğini ve topraklarının hesaplaşma sahası olmasına izin vermeyeceğini ifade etti. ABD askerlerinin ülkedeki varlığının Irak'ın aldığı karar doğrultusunda gerçekleştiğine dikkat çeken Abdülmehdi, söz konusu askerlerin çekilmesinin de yine Irak'ın alacağı bir karara bağlı olduğunu belirterek, "Güçlü bir Irak, ABD'nin çıkarına olacaktır" dedi.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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