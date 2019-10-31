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Irak başbakanı adil abdülmehdi istifa etti

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa ettiIrak, (DHA)- Irak'ta hükümet karşıtı protestolar devam ederken, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı.

31.10.2019 18:26Irak başbakanı adil abdülmehdi istifa etti
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa etti
Irak, (DHA)- Irak'ta hükümet karşıtı protestolar devam ederken, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Salih, yeni seçim yasasının kabul edilmesi durumunda erken seçime onay vereceğini belirtti.
Irak'ta yönetim, kamu hizmetlerinin yetersizliği, yolsuzluk, işsizlik nedeniyle başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ederken, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı.

Berhem Salih, Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

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