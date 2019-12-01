Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin istifası kabul edildi

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto etmek isteyen göstericiler 2 aydır eylemlerine devam ediyor. Ülkede kaos ortamı hakimken Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'den istifa haberi geldi. İstifasını meclise sunan Başbakan'ın talebi kabul edildi.

MECLİS ONAY VERDİ

Ülkede yaşanan kaos ortamı sonrası Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifa edeceğini bildirdi. Abdulmehdi, istifasını meclise sundu. Irak meclisi Başbakan'ın istifasını kabul etti.

IRAK'TA KAOS HAKİM

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında, İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

ADİL ABDULMEHDİ KİMDİR?

1942 Bağdat doğumlu Abdulmehdi'nin kökeni ülkenin güneyindeki Kut vilayetine dayanıyor. Babası Irak'ta kraliyet döneminde bakanlık yapmış olan Abdulmehdi, Şii burjuva bir aileye mensup. Abdulmehdi, Bağdat Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun. Ardından 1968'de Fransa'ya giden Abdulmehdi, burada siyasi bilgiler ve siyasi iktisat alanlarında master ve doktora eğitimi aldı.

Arapçanın yanı sıra İngilizce ve Fransızca bilen Adil Abdulmehdi, uzun süre kaldığı Paris'teki bir Fransız enstitüsünde İslam Eğitimi Bölümü'ne de başkanlık yaptı. Abdulmehdi siyasete gençlik yıllarında Baas Partisi'nde başladı. O dönem siyasi çalışmalarından dolayı bir süre hapis yattı.

Abdulmehdi, Ayetullah Muhammed Bakır el-Hekim'in kurduğu Irak Yüksek İslami Konseyi'nde 1980'lerden itibaren görevlerde yer aldı.

Adil Abdulmehdi, 2003'teki ABD'nin Irak'a girişinin ardından Fransa'dan Irak'a dönerek Geçici Hükümet Konseyi'nde yer aldı. 2004'te İyad Allavi kabinesinde Maliye Bakanı olarak görev yapan Abdulmehdi, 2005 yılında da Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin yardımcıları arasında yer aldı, bu görevinden daha sonra istifa etti. Haydar Abadi kabinesinde Petrol Bakanı olan Abdulmehdi, Mart 2016'da bu görevinden de istifa etti.