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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: "Sistani'nin mesajına bağlıyız"

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkedeki Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani'nin düzenlenen gösterilere karşı mesajına bağlı kaldığını, göstericilerin taleplerini yerine getirmek için mercinin istediği komisyonu kuracağını bildirdi.

05.10.2019 13:16Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi:
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkedeki Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani'nin düzenlenen gösterilere karşı mesajına bağlı kaldığını, göstericilerin taleplerini yerine getirmek için mercinin istediği komisyonu kuracağını bildirdi.
Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, "Yüksek dini mercinin, verdiği mesajın tamamına bağlı olduğumuzu taahhüt ediyorum. Mercinin istediği komisyon üyelerini de (bağımsız) belirleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.
Sistani, ülkede 2015'te yapılan hükümet karşıtı gösteriler sırasında hükümetten bu göstericilerin taleplerini yerine getirmek için bağımsız kişilerden oluşan komisyon kurulmasını istediğini ancak bu isteğinin o dönem yerine getirilmediğini açıklamıştı.
Necef merkezli Şii merci, dünkü mesajında söz konusu isteğini yinelemişti.
Bağdat ile ülkenin güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Irak, Güncel

Kaynak: AA

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