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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: Süleymani suikastı, Irak ve bölgede yıkıcı bir savaşın fitilini ateşledi

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD saldırısında öldürülmesinin, ülkesinin egemenliğini ihlal olduğunu belirtti ve saldırının, Irak ve bölgede yıkıcı bir savaşın fitilini ateşlendiğini savundu.

03.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:14

Başbakanı Adil Abdulmehdi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD saldırısında öldürülmesinin, ülkesinin egemenliğini ihlal olduğunu belirterek saldırının Irak ve bölgede yıkıcı bir savaşın fitilini ateşlediğini savundu.

SALDIRIYI KINADI

Adil Abdulmehdi, yazılı açıklama yaparak Süleymani, Mühendis ve diğer yetkili isimlerin ABD yönetimi tarafından öldürülmesini şiddetle kınadı.

"VATANIN ONURUNA SALDIRIDIR"

Süleymani ve Mühendis'in DEAŞ'a karşı zaferde sembol liderler olduklarını savunan Irak Başbakanı, "Resmi görev yapan Iraklı askeri liderin suikastı; Irak halkı, devleti ve hükümetine karşı düşmanlıktır. Iraklı ve kardeş ülkelerden (İran) askeri liderlerin Irak topraklarında tasfiye edilmesi, ülkemizin egemenliğine yönelik ihlaldir, vatanın onuruna saldırıdır. Ayrıca bu saldırı Irak ve bölgede yıkıcı bir savaşın fitilini ateşlemiştir. Saldırı, ABD askerlerinin Irak'taki varlığına yönelik şartlara da aykırıdır" ifadelerini kullandı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI VERİLDİ

Abdulmehdi ayrıca, saldırıyı görüşmek üzere Meclis'e olağanüstü toplanma çağrısı yaptı. Başbakan, Irak'ın resmi tutumunun belirlenmesi, güvenliği ve egemenliğinin korunması çerçevesinde gerekli kararların çıkarılması amacıyla söz konusu çağrıyı yaptığını aktardı.

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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: Süleymani suikastı, Irak ve bölgede yıkıcı bir savaşın fitilini ateşledi

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Irak, Dünya, Güncel


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