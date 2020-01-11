Haberler » Güncel » Irak Başbakanı, Barzani ile 'İran ve ABD gerilimini' ele aldı - Haber

Irak Başbakanı, Barzani ile "İran ve ABD gerilimini" ele aldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin bir araya gelmesi ve görüşmeleri Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, resmi temaslar için Erbil'e gelen Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.

11.01.2020 18:57 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:59
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin bir araya gelmesi ve görüşmeleri Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, resmi temaslar için Erbil'e gelen Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.
IKBY Başkanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Barzani, Abdulmehdi ve beraberindeki heyetle basına kapalı gerçekleştirdiği görüşmede, Bağdat'ta son günlerde meydana gelen gelişmeler, İran ve ABD arasındaki gerilim, Irak'taki gösterilerle Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkileri ele aldı.
Açıklamada Abdulmehdi ve Barzani'nin, Irak'ın bölgesel ve uluslararası güçlerce çatışma sahasına dönüştürülmemesi, Irak'ın diğer ülkelerle ilişkilerinin ortak çıkarlar ve egemenliğe saygı prensibi üzerine olması, tüm tarafların gerginliğin yatışması için ortak çalışması ve ülkenin çıkarlarının öncelikli olmasına vurgu yaptıkları ifade edildi.
Irak Başbakanı, Barzani ile

Amerika Birleşik Devletleri, Mesut Barzani, Irak, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:32  Silivrililer deprem sonrası sokağa döküldü - Haber
20:32  İSTANBUL'DA 4.7'LİK DEPREM (Beşiktaş aktüel) - Haber
20:31  İSTANBUL'DA 4.7'LİK DEPREM (Drone 2) - Haber
20:31  Ormanda ot toplarken avcılar vurdu - Haber
20:26  Birleşik Arap Emirlikleri'nde sel hayatı felç etti - Haber
19:46  Meteoroloji'den 3 bölgeye kritik uyarı! Buzlanma ve don bekleniyor - Haber
19:38  İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Haber
19:10  İran, Yunanistan'a Kasım Süleymani açıklamaları nedeniyle protesto notası verdi - Haber
18:58  Son dakika: Tahran'da uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma, hükümet karşıtı gösteriye dönüştü - Haber
18:42  Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı - Haber
11.01.2020 20:35:32