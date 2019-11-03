Haberler » Güncel » Irak Başbakanı: 'Hayatın normale dönme zamanı gelmiştir'

Irak Başbakanı: "Hayatın normale dönme zamanı gelmiştir"

Irak'ta hükümet karşıtı protesto gösterileri sürerken Başbakan Adil Abdülmehdi'den açıklama geldi.

03.11.2019 22:00Irak Başbakanı:
Irak'ta hükümet karşıtı protesto gösterileri sürerken Başbakan Adil Abdülmehdi'den açıklama geldi. Gösterilerin amaçlarına ulaştığını kaydeden Abdülmehdi, "Hayatın normale dönmesinin zamanı gelmiştir" dedi.
Geçen Ekim ayında başlayan ve 260'tan fazla insanın ölümüne yol açan protesto gösterileriyle ilgili açıklama yapan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, başkent Bağdat ile güney illerinde düzenlenen protesto gösterilerin üzerine bir ay geçtiğini hatırlatarak, halkın siyasi ve seçim sistemlerinin yanı sıra hükümetin çalışmaları, gerek siyasi veya hukuki veya kamu hizmetleri hakkındaki reform istemlerini çok net bir şekilde ifade ettiğini belirtti.
Protestoların bazen göstericilerle güvenlik güçlerinin kaynaştığı bir şenliğe dönüştüğünü kaydeden Abdülmehdi, "Barışçıl gösterilerin tadını ilk 10 güne kıyasen az olsa bile iki taraftan can kaybının meydana gelmesi ve yasa dışı kişilerin güvenlik güçlerine saldırması bozdu. Akan her damla kan çok değerlidir ve acı vericidir. Bunu mutlaka durdurmak lazım" ifadelerini kullandı.
Protesto gösterileri nedeniyle limanların kapatılması ülkeye milyarlarca dolar zarar verdiğini söyleyen Başbakan Abdülmehdi, "Hayatın normale dönmesi, okullarla üniversitelerin yanı sıra bütün çarşıların yeniden açılması zamanı gelmiştir" dedi.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:12 Gazze'de İsrail'e ait İHA düşürüldü
23:12 Bulgaristan'da yerel seçimlerin ikinci turu
23:06 Palestinian Fair in Israeli blockaded Gaza
22:05 Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti
21:46 Babalarının sırtında okula giden kardeşlere kaymakamlıktan müjde: Peri Çayı üzerinde köprü yapılacak
21:31 Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı
21:18 Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
21:00 Furkan Vakfı'nın eylemine polisin biber gazı ve joplu müdahalesi sosyal medyada tepki gördü
20:54 AK Partili eski bakan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi yönetimine girince parti içinden sert eleştiriler geldi
20:42 Oyuncu Emre Kınay, neden CHP'nin kalesi Kadıköy'den Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladı: 30 yıldır iyi yönetilemiyor
3.11.2019 23:15:48