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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile protestoları görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile telefonda görüştü. İki lider, iki ülke arasındaki ilişkiler ve terörle mücadelenin yanı sıra Irak'taki hükümet karşıtı protesto gösterilerini ele aldı.

27.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:14Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile protestoları görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin telefon görüşmesinde, Irak'taki hükümet karşıtı protesto gösterilerinin ele alındığı bildirildi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Abdülmehdi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve terörle mücadele konusundaki işbirliğinin yanı sıra ülkedeki gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Görüşmede Erdoğan'ın, iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda geliştirme ve hükümetin protestocuların isteklerini yerine getirmesi için gösterdiği çabaya desteğini vurguladığı kaydedildi. Erdoğan'ın yasanın egemenliği, halkın isteğine kulak verilmesinin yanı sıra bu gibi olaylarla sabırlı ve dirayetli olunması gerektiğini belirttiği aktarıldı.

"HALKIMIZIN İSTEKLERİNİ KARŞILAMAK İÇİN CİDDİ ADIMLAR ATIYORUZ"

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, barışçıl protestocularla sabotajcıları ayrı tuttuklarını belirterek, vatandaşların mal ve can güvenliğini tehdit eden ve güvenlik güçlerine saldıran sabotajcı eylemcilerin protestocular arasına sızdığını aktardı. Abdülmehdi'nin komşu ülke Türkiye ile ilişkilerin gurur verici olduğunu ve bu ilişkileri her alanda geliştirmek için istekli olduğunu belirttiği, hükümetinin Irak halkının istediği reformları gerçekleştirmek için ciddi adımlar atmakta olduğunun altını çizdiği ifade edildi.

350'YE YAKIN KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Irak'ta geçtiğimiz Ekim ayında başkent Bağdat ile güney illerinde başlayan protesto gösterilerinde 350'ye yakın kişinin gaz bombası ve gerçek mermi ile öldürülmesi tepkiye neden olmuştu. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC'in en büyük ikinci petrol üreticisi olan Irak, dünyadaki en büyük ham petrol rezervlerine sahip ülkelerden biri. Geçtiğimiz yıl 100 milyar dolardan fazla petrol geliri elde edilmesine rağmen, ülkede yoksulluk ve işsizlik her gün artıyor. Bunun yanı sıra altyapısı neredeyse yok olan ülkede kamu hizmetleri yoksunluğu halkı öfkelendirdi.


Recep Tayyip Erdoğan, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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