01.07.2019 18:18
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Irak Başbakanı ile Suudi Arabistan Kralı "bölge istikrarını" görüştü

Irak Başbakanı ile Suudi Arabistan Kralı "bölge istikrarını" görüştü

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'in "bölgenin istikrarı ve savaşlardan kaçınılması"nı görüştüğü bildirildi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'in "bölgenin istikrarı ve savaşlardan kaçınılması"nı görüştüğü bildirildi.
Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Abdulmehdi ile Suudi Arabistan Kralı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başbakan Abdulmehdi ve Kral Selman , bölgede istikrarın sağlanması, çatışma ve savaşlardan kaçınılması konusunu masaya yatırdı.
İkili ayrıca Irak ve Suudi Arabistan arasındaki ortak ilişkilerin geliştirilmesini, iki ülke Petrol Bakanlarının katıldığı Avusturya 'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen OPEC toplantısıyla ilgili petrol ve enerji konusundaki iş birliğini ele aldı.
Kaynak: AA
Suudi Arabistan , Başbakanlık , Irak , Güncel

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