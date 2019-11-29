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Irak Başbakanı istifa edecek

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, istifasını meclise sunacağını açıkladı.

29.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:10Irak Başbakanı istifa edecek
Başbakanı Adil Abdülmehdi, istifasını meclise sunacağını açıkladı.
Irak'ta Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı eylemlerin ardından Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'den istifa açıklaması geldi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Abdulmehdi'nin istifasını meclise sunacağını kaydedildi.
Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali Sistani, göstericilere yapılan müdahaleyi eleştirirken hükümete verdikleri desteği de gözden geçireceklerini ifade etti. Sistani'nin konuşmasının ardından istifa açıklamasının geldiği öğrenildi.
(İHA)

Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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