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Irak Başbakanı 319 kişinin öldüğü gösterilerde gerçek mermi kullanıldığını itiraf etti

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, güvenlik güçlerinin 319 kişinin öldüğü hükümet karşıtı gösterilerde gerçek mermi kullandığını açıkladı.

12.11.2019 23:28 | Son Güncelleme: 12.11.2019 23:54

Abdulmehdi, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, 1 Ekim'den bu yana başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimdeki vilayetlerde devam eden hükümet karşıtı gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün "göstericilere karşı ölümcül silahların kullanıldığı" yönündeki raporlarına dair Abdulmehdi, "Güvenlik güçleri sadece 10 günlük bir süre zarfında gerçek mermi kullandı. Bu zaten hükümetin olaylarla ilgili açtığı özel soruşturmada yer alıyor." ifadelerini kullandı.

"YOLSUZLUK ÇÖZÜLMELİ"

Abdulmehdi, göstericilerin önemli talepleri arasında yer alan yolsuzluk konusuna dair ise "Çözülmesi gereken sorunların başında yolsuzluk geliyor. Ayrıca, yolsuzluğa teşvik edici sistemle de mücadele etmeliyiz." dedi.

NE OLMUŞTU?

'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı. Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonu, ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden gösterici sayısının 319'a, yaralı sayısının ise 15 bine ulaştığını bildirmişti.

Irak Başbakanı 319 kişinin öldüğü gösterilerde gerçek mermi kullanıldığını itiraf etti

Hükümet, Irak, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


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